Pozzallo. Sopralluogo Sindaco e tecnici presso la palestra dell’Istituto La Pira

Sopralluogo con i Tecnici Comunali e della Provincia di Ragusa per gli interventi di completamento della palestra dell’Istituto La Pira di via Pertini a Pozzallo. Il progetto prevede la realizzazione di due corpi laterali a servizio della struttura con gli

spogliatoi, i servizi, l’infermeria, al fine di poter svolgere le gare agonistiche aperte al pubblico.

Il sopralluogo precede la conferenza di servizio di giorno 10 aprile prossimo alle ore 11:00 a cui sono stati invitati anche l’ASP e i Vigili del Fuoco.

L’opera è stata resa possibile dopo un accordo fra il Sindaco e il Commissario Straordinario Valenti, che è stato votato all’unanimità nell’assemblea dei sindaci del 19 luglio dello scorso

anno. È stato raccomandato ai tecnici progettisti e del Libero Consorzio di chiedere anche il parere

delle federazioni sportive interessate.

Le procedure di gara dovrebbero svolgersi entro la prossima stagione estiva e l’inizio dei lavori è

previsto in autunno.

Si tratta, dichiara il Sindaco Ammatuna, un’opera importante per la città anche se sarebbe stato più utile iniziare con i lavori edili prima di quelli della collocazione del manto di gioco in parquet che potrebbe subire dei

danneggiamenti.

