Passaggio a livello di Via Paestum. Iv Ragusa chiede soluzioni

“L’ennesimo incidente verificatosi al passaggio a livello di via Paestum, dove, per fortuna, nonostante le sbarre si siano abbassate bloccando un’auto, non si sono registrati seri problemi, impone una riflessione complessiva sulla questione. Proprio per evitare che in futuro possa succedere qualcosa di più grave”. Lo dice il coordinatore cittadino di Italia Viva, Filippo Angelica, il quale precisa: “E’ vero che ci vuole prudenza da parte di chi si trova alla guida, ma è anche vero che, a suo tempo, il cavalcaferrovia fu realizzato dalle Ferrovie con il precipuo intento di eliminare, lungo la tratta cittadina, interruzioni che avrebbero potuto comportare rischi di sorta. Così accadde in prossimità dello stadio, dove oggi sorge la statua di Padre Pio, così sarebbe dovuto accadere anche in via Paestum. Dove, a causa dell’evidente espansione della zona, fu adottata un’altra soluzione. Occorre, dunque, cercare di contemperare le esigenze di tutti perché non è possibile che questa situazione continui a ripetersi ciclicamente. Propongo una conferenza dei servizi tra il Comune e il comitato dei residenti, alla presenza dei responsabili delle Ferrovie se necessario, per fare in modo che possa essere adottata una soluzione sostenibile. Non dobbiamo poi stracciarci le vesti dopo nel caso in cui dovesse verificarsi qualcosa di irreparabile”.

