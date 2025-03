Il Consigliere di Ragusa Bennardo ottiene la certificazione “Citizen participation expert”

“Quando pensiamo alla democrazia, pensiamo spesso al voto ed alle elezioni. Ma, in realtà, democrazia è anche altro: è partecipazione, dialogo e azione. E se non c’è partecipazione, significa che di certo qualcun altro deciderà per noi”. Così il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, unico siciliano ad avere partecipato a Bruxelles ad un workshop sulla partecipazione democratica dei cittadini promosso dall’Ue. Il confronto con gli altri amministratori locali europei è stato proficuo ed ognuno ha arricchito il dibattito con la propria esperienza. E a Bennardo è stata rilasciata la certificazione “Citizen participation expert”. “Partecipare ad un’assemblea pubblica, firmare una petizione, proporre un’idea concreta – spiega il consigliere Bennardo – sono delle azioni reali sulle quali chi decide realmente prima o poi dovrà tenere conto. Il cambiamento inizia da chi decide di non restare a guardare. Per questo, anche a Bruxelles abbiamo detto la nostra: in particolare, ho portato la mia piccola esperienza, quella di coinvolgere i cittadini attraverso le petizioni o la formazione di comitati ad hoc a sostegno di una specifica proposta. I cittadini non avranno il potere di decidere (molte decisioni localmente, ad esempio, sono prese dal sindaco) ma solo in questo modo è possibile esercitare un indirizzo ad un mandato politico e far sentire la loro voce”.

