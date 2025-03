Play off. L’Avimecc Volley Modica domenica a Villa D’Agri gara1 con Lagonegro

Ultimo giorno di allenamento per l’Avimecc Modica prima della partenza di domani alla volta di Lagonegro, dove i biancoazzurri di Enzo Distefano saranno impegnati in gara1 dei quarti di finale dei play off del campionato di serie A3

Reduce dalla meritata vittoria a Gioia del Colle, Nastasi e compagni in settimana si sono allenati con i soliti ritmi ma con la giusta concentrazione e il morale alto in vista della difficile trasferta in Basilicata, dove dall’altra parte della rete troveranno una squadra in salute e completa in ogni reparto.

“Sappiamo che Lagonegro è la squadra che arriva meglio di tutte le altre ai play off – dichiara il tecnico dell’Avimecc, Enzo Distefano – sia fisicamente,sia mentalmente perchè è reduce da cinque vittorie consecutive e quindi con il morale altissimo in questa seconda fase di campionato. Noi ci stiamo preparando al meglio dopo la vittoria strameritata di Gioia del Colle, consapevoli che per fare risultato abbiamo bisogno di disputare una partita quasi perfetta perchè conosciamo il valore dei nostri avversari che scenderanno in campo agguerriti. Non partiamo con i favori dei pronostici, ma – continua – proveremo a sovvertirli sin dal primo pallone che giocheremo. Stiamo preparandola partita con spirito di sacrificio, abnegazione e concentrati su quanto possiamo e dobbiamo fare e questi sacrifici che facciamo tutti da inizio stagione non possono che essere ripagati da una prestazione maschia, che non ci lasci rimpianti a fine match. Puntiamo a un buon approccio alla partita, cosa che ci è sempre mancata a Lagonegro, ma ora i margini di errore sono minimi e quindi abbiamo per forza bisogno di partire bene e entrare subito in partita, sperando che gara2 al “PalaRizza” della domenica successiva possa essere decisiva. I play off – sottolinea Distefano – sono l’inizio di un nuovo campionato. I valori delle squadre quasi si azzerano, noi approcceremo alla partita come sempre abbiamo cercato di fare, a testa alta e a viso aperto con la giusta pressione che una squadra del nostro livello merita, guardando sempre avanti e pensando che dall’altra parte della rete ci saranno uomini come noi che noi affronteremo con il massimo rispetto, ma senza alcun timore reverenziale. Saranno di fronte la quarta e la quinta del girone Blu – conclude Enzo Distefano – separati da quattro punti nella classifica finale di regular season – quindi quello di Villa D’Agri sarà sicuramente il match più equilibrato dei quarti di finale dei play off. Ce la giocheremo senza grossi assilli sperando di dare spettacolo e divertire chi assisterà alla partita”.

Il gruppo biancoazzurro capitanato da Stefano Chillemi, dunque, ha voglia di continuare a far bene e punta a essere la mina vagante di questi play off e nonostante non parta favorito vuole giocarsi le sue chances contro le big che puntano alla serie A2.

“Abbiamo chiuso al meglio la regular season con una bella vittoria a Gioia del Colle – spiega Stefano Chillemi – ora inizia la parte più bella della stagione, quella che tutti i giocatori sognano di giocare. Noi, sicuramente, abbiamo trovato negli accoppiamenti play off la squadra in questo momento più in forma, ma siamo sicuri dei nostri mezzi e ce la giocheremo a viso aperto. Vogliamo essere la mina vagante tra le big che si contendono la serie A2 perchè – sottolinea – siamo una squadra molto forte in tutti i reparti e lo abbiamo dimostrato sul campo. Siamo pronti a tutto perchè sognare non costa nulla e credo che abbiamo le capacità per toglierci ancora tante soddisfazioni. Durante la settimana abbiamo lavorato per preparare al meglio questa partita, ma – continua – lo abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, ora con tanta voglia in più perchè siamo consapevoli che abbiamo una partita molto difficile da affrontare, ma soprattutto perchè all’orizzonte c’è un traguardo da raggiungere e noi vogliamo arrivare il più lontano possibile. Da capitano e da modicano – conclude Stefano Chillemi – per me sarà una doppia emozione partecipare a un play off per la serie A2, ma è anche un piacere e un prestigio per me e per la società che rappresento essere tra le migliori società d’Italia, quindi speriamo bene e incrociamo le dita”.

