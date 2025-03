Ragusa-Catania, Dipasquale e Barbagallo (PD): “A due anni dall’avvio dei lavori verificare lo stato dell’arte”

L’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, componente della Commissione IV Ambiente Territorio e Mobilità, e l’on. Anthony Barbagallo, capogruppo PD on Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, con una missiva indirizzata al Gruppo Webuild che si sta occupando della realizzazione del Lotto 1 dell’Autostrada Ragusa-Catania, hanno chiesto un incontro con sopralluogo per verificare lo stato dei lavori in corso.

A darne notizia i due parlamentari che commentano: “Come si ricorderà, due anni fa circa, sono iniziati i lavori per la realizzazione della Ragusa-Catania, un’opera per la cui realizzazione un intero territorio si è speso trasversalmente, e il Partito Democratico ha seguito costantemente tutte le fasi che sono state necessarie per arrivare al traguardo dell’apertura dei cantieri. A distanza di due anni dall’avvio dei lavori in contemporanea sui quattro lotti in cui è stata suddivisa l’opera, considerando che secondo la previsione iniziale la durata complessiva dell’intervento dovrebbe aggirarsi intorno ai 1200 giorni, è importante verificare lo stato dell’arte e comprendere a che punto si è arrivati”.

Il lotto 1 ricade nei comuni di Ragusa e Chiaramonte Gulfi, dallo svincolo con la Ss 115 allo svincolo con la Sp 5 (escluso), e la spesa per l’intervento prevede un importo di quasi 220 milioni di euro, sul totale di oltre 1 miliardo e 430 milioni di investimento.

“L’anno scorso di questi tempi – dichiarano ancora Dipasquale e Barbagallo – abbiamo effettuato un primo sopralluogo su tutti i quattro i lotti. È tempo di verificare l’andamento dei lavori – concludono – e accertare il rispetto dei tempi previsti al momento dell’aggiudicazione dei bandi e della loro consegna”.

