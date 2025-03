La Cna Ragusa promuove a Scicli presentazione del nuovo bando del turismo

La Cna territoriale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Scicli, ha promosso per giovedì 13 marzo un importante appuntamento avente a oggetto la presentazione del nuovo bando del turismo 2025. L’iniziativa, con il supporto di Uni.Co., il consorzio fidi a cui fa riferimento l’associazione datoriale di categoria, si terrà a Scicli alle 17, nella chiesa di Santa Teresa, in via Mormino Penna. Sul tappeto la disamina dei contributi a fondo perduto dal 40 all’80% per il comparto alberghiero ed extralberghiero. La conclusione dei lavori sarà affidata all’assessore regionale Elvira Amata che detiene le deleghe al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. Interverranno il sindaco Mario Marino, il presidente Cna territoriale Ragusa, Giuseppe Santocono, il deputato regionale Giorgio Assenza e Giampaolo Miceli, componente del cda di Uni.Co. A coordinare i lavori Carmelo Caccamo, segretario Cna territoriale Ragusa. “Ancora una volta – affermano Santocono e Caccamo – la Cna si propone alle imprese, in questo caso a quelle di uno specifico comparto, per illustrare quali sono i benefici a cui si può fare ricorso. La scelta di Scicli non è casuale visto che questa realtà iblea ha conosciuto, negli ultimi anni, una vera e propria esplosione dal punto di vista dei numeri delle attività produttive operanti nel settore del turismo e dei servizi. Quindi, ci è sembrato naturale fare in modo che l’attenzione potesse proprio essere focalizzata su questa realtà che, al pari di altre della provincia di Ragusa, sta investendo molto in questo ambito”.

