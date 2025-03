Parcheggio di Via Mercé, interrogazione urgente presentata. Lavori autorizzati?

Il consigliere comunale del Pd, Giovanni Spadaro, ha presentato una nuova interrogazione urgente riguardante il parcheggio di Via Mercè, dopo che una precedente richiesta di chiarimenti, presentata il 22 giugno 2024, è rimasta senza risposta.

Il consigliere ha effettuato un accesso agli atti relativi ai lavori per il Sagrato della Madonna delle Grazie, per verificare se la Perizia di Variante includesse l’allargamento di Via Mercé al fine di aumentare i posti auto disponibili. Tuttavia, la documentazione ha rivelato che tale allargamento non è previsto nella Perizia di Variante.

Alla luce di queste scoperte, il consigliere ha presentato una nuova interrogazione, chiedendo chiarimenti sui seguenti punti:

Se i lavori in questione siano stati autorizzati dagli enti competenti.

Se i lavori siano stati sospesi o bloccati, e in caso affermativo, quali siano le motivazioni.

Chi abbia autorizzato i lavori, considerato che non risultano inclusi nella Perizia di Variante che ha permesso la conclusione dei lavori del Sagrato della Basilica della Madonna delle Grazie.

Il consigliere ha espresso la sua fiducia che l’interrogazione venga inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio.

Salva