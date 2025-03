Ispicese eletta nel Consiglio Nazionale dell’ENPAP: un successo per la psicologia siciliana

Un’ispicese, Giovanna Vania Blanco, è tra i nuovi consiglieri eletti dell’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Psicologi), in seguito alle elezioni nazionali tenutesi dal 3 al 7 marzo. Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento per la professione psicologica in Sicilia e un motivo di orgoglio per la comunità di Ispica.

Le elezioni hanno visto la conferma della maggioranza di AltraPsicologia, associazione nazionale di categoria, per la quarta volta consecutiva. AltraPsicologia, nata nel 2005, si impegna a promuovere la cultura psicologica e a rappresentare i circa 100.000 psicologi iscritti all’Ordine.

La dottoressa Blanco è stata eletta nel Consiglio di Indirizzo Generale – Collegio Sud ed Isole, insieme ad altri due siciliani: il dottor Paolo Sidoti Olivo (Messina) e il dottor Angelo Barretta (Palermo), quest’ultimo eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’ente.

Psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Blanco ha conseguito la laurea alla Sapienza di Roma nel 2003 e la specializzazione nel 2010 presso l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia con il professor Maurizio Andolfi. Dal 2019, ricopre il ruolo di Consigliere regionale per l’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, incarico riconfermato per il quadriennio 2025-2029.

“Sono onorata di rappresentare i miei colleghi e sento una grande responsabilità per il nuovo incarico”, ha dichiarato la dottoressa Blanco. “L’affermazione di AltraPsicologia all’ENPAP e all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana è frutto di una politica professionale basata su principi di colleganza, qualità, etica, coerenza e innovazione”.

Salva