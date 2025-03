Modica, agevolazioni per trasporto alunni e refezione scolastica: 665 mila euro per le famiglie

Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato all’unanimità una mozione d’indirizzo che prevede agevolazioni per il trasporto alunni e la refezione scolastica, grazie a un finanziamento di 665 mila euro ottenuto dall’On. Ignazio Abbate.

Le agevolazioni, valide sia per il 2024 che per il 2025, prevedono la gratuità del trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di I grado e del servizio di refezione scolastica per le famiglie con un reddito ISEE fino a 14 mila euro.

La mozione è stata proposta dai consiglieri comunali dei gruppi Democrazia Cristiana, Piero Covato, Giovanni Alecci, Alessio Ruffino, Rita Floridia, Massimo Caruso e Lorenzo Giannone, Siamo Modica, Daniele Scapellato, Giammarco Covato, Elena Frasca e Paolo Nigro, e Gruppo Misto, Leandro Giurdanella e Miriam Franzò, che hanno espresso soddisfazione per l’approvazione unanime e per la collaborazione con l’Assessore ai Servizi Sociali, Concetta Spadaro.

I consiglieri hanno sottolineato l’importanza di questo provvedimento, che rappresenta un aiuto concreto per le famiglie modicane, e hanno invitato i genitori in possesso dei requisiti a recarsi presso gli uffici scuola del Comune per usufruire delle agevolazioni.

