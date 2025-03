“Radici iblee” prosegue il suo percorso: dialogo, programmi e risultati concreti

A una settimana dalla sua nascita, il movimento Radici Iblee, che unisce membri della DC e forze civiche vicine al centro e al centrodestra, ribadisce con determinazione il proprio impegno per l’unità di questa area politica e conferma la proposta di Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, come candidato alla presidenza della Provincia in vista delle elezioni del prossimo 27 aprile.

Fidone rappresenta per Radici Iblee la sintesi perfetta tra innovazione e capacità amministrativa: un giovane professionista, affermato e riconosciuto per la sua competenza e il suo operato. Il gruppo continua a lavorare con spirito di dialogo e confronto con le forze politiche del territorio, un impegno che sta già portando a risultati concreti e rafforzando l’obiettivo di costruire una proposta politica solida e condivisa. Radici Iblee sta crescendo costantemente, con un numero sempre maggiore di consiglieri comunali e il sostegno di amministratori locali che credono in questo progetto.

Parallelamente, è in corso la stesura del programma elettorale, che affronterà diverse tematiche strategiche per lo sviluppo della provincia. Grande attenzione sarà dedicata alle infrastrutture stradali, con il potenziamento degli assi viari e dei collegamenti tra il porto, l’aeroporto di Comiso e le autostrade, per garantire una rete moderna ed efficiente. Sul fronte dell’edilizia scolastica, si prevedono interventi mirati per garantire strutture sicure e all’avanguardia per studenti e docenti. L’ambiente sarà un altro punto centrale, con azioni per liberare le strade dall’abbandono dei rifiuti e supportare le aziende locali nello smaltimento.

Il programma elettorale affronterà anche altri temi cruciali per il territorio, definiti attraverso il confronto con le comunità locali. Tra questi, il rilancio del turismo e della cultura, con l’obiettivo di integrare l’intero territorio provinciale in circuiti capaci di valorizzare le eccellenze locali e attrarre visitatori.

Nei prossimi giorni, il gruppo continuerà a rafforzare il dialogo e a consolidare il proprio progetto politico, con l’obiettivo di costruire una guida competente e lungimirante per il territorio.

