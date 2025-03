Pozzallo. Sostegno economico per la mensa scolastica per i bambini a tempo prolungato

Fino al 22 marzo prossimo potranno essere presentate le istanze presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pozzallo o tramite pec protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it, relativo al contributo per il servizio di mensa scolastica, a favore delle famiglie dei bambini e delle bambine frequentanti le scuole primarie a tempo prolungato. Si precisa che il contributo sarà erogato alle famiglie con minori a carico frequentanti la scuola primaria

a tempo prolungato appartenenti alla prima fascia ISEE pari o inferiore € 16.693,71 così come determinato da modalità di calcolo della scala di equivalenza regolato dal D.P.C.M. 159/2013, che la misura del

contributo sarà uguale per tutti i richiedenti e sarà determinata sulla base del numero delle istanze pervenute e dell’entità delle somme a disposizione dell’Ente finanziate. Il tutto è stato possibile grazie al contributo straordinario erogato dal Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Ragusa, dopo la presentazione del “Progetto Mareverso – un Mare di Inclusione”, dove sono stati previsti interventi mirati alla fruizione della mensa scolastica, per la somma di € 20.0000, da destinare alle famiglie con minori a carico frequentanti la scuola primaria con tempo prolungato. Continua l’impegno del Comune di Pozzallo per garantire il diritto allo studio. Il modulo della domanda e l’avviso può essere scaricato sul sito istituzionale del Comune di Pozzallo: www.comune.pozzallo.rg.it al link: https://www.comune.pozzallo.rg.it/novita/avvisi/avvisopubblico-servizio-scuola-del-7-marzo-2025/ Gli interessati potranno ricevere tutte le informazioni necessarie presso l’ufficio scuola sito in via Bellini n.8 , tel: 0932/ 1839317.

