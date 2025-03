Corso revisione legale. A Ragusa altre due giornate promosso da Odcec della Sicilia

Sono in programma oggi, venerdì 7 marzo, dalle 14,30 alle 19,30, e domani, sabato 8, dalle 9 alle 14, la terza e la quarta delle quattro giornate del corso sulla revisione legale promosso dalla conferenza regionale degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Sicilia. Il corso sarà ospitato nella sede Odcec di Ragusa in via Martoglio. “Devo dire, a nome dei presidenti degli Ordini della Sicilia – afferma il coordinatore della conferenza, Maurizio Attinelli – che siamo molto contenti di avere organizzato questo evento che ha avuto una così larga adesione da parte degli iscritti. Tutto ciò testimonia che la specializzazione e quindi l’attività del revisore legale è tenuta molto in considerazione. Dalle relazioni che abbiamo avuto modo di ascoltare nel corso delle prime due giornate, abbiamo avuto modo di verificare tutti quelli che sono gli adempimenti posti a carico dei revisori quindi dobbiamo prestare particolare attenzione al momento in cui si riceve l’incarico e a come viene espletato”. “La revisione legale – afferma Domenico Merlino, commercialista e revisore legale, uno dei relatori (l’altra è Elda Gagliano, anche lei commercialista e revisore legale) – torna ad essere argomento centrale nell’attività formativa degli Ordini dei commercialisti della Sicilia. L’organizzazione di quest’anno è stata curata da parte della conferenza regionale e ciò ci consentirà di occuparci di diversi argomenti che sono le principali novità che riguardano il settore. Che continua ad essere, diciamo così, un ambito professionale di interesse sia per le opportunità lavorative che per gli aspetti tecnici. Ci concentreremo anche sugli aspetti relativi agli ambiti di sostenibilità che rappresenteranno per il prossimo futuro un elemento importante per l’attività professionale e quindi per gli studi dei colleghi allo scopo di portare avanti, come dire, attività specifiche sul campo a fianco agli imprenditori”.

