Attenzione alle truffe telefoniche. E’ successo anche a Modica

Si susseguono senza sosta le truffe telefoniche a danno soprattutto di persone anziane. Questo purtroppo succede in ogni parte del paese, e qualcuno, di quelli “nei piani alti”, dovrebbe cercare in tutti i modi di tutelarci. Da qualche giorno, le truffe telefoniche si sono incrementate anche a Modica, e alcune famiglie, si sono rivolte alla nostra redazione per segnalare le forti preoccupazioni, soprattutto, perché in questa losca rete potrebbe finirci un parente anziano che si trova da solo in casa. Si tratta di un reato che si realizza tramite chiamate, messaggi o mail ingannevoli e di dubbia provenienza. Ciò che raccomandano le forze dell’ordine e di denunciare l’accaduto, soprattutto se si forniscono informazioni personali o dati associati a conti correnti. Purtroppo è frequente ricevere offerte di marketing, comunicazioni o avvisi il cui scopo è ottenere informazioni sensibili, denaro o accesso ai dati personali. I furbi (truffatori) utilizzano numeri privati e in apparenza innocui per ingannare le vittime. I truffatori possono compiere azioni dannose anche tramite chiamate telefoniche. Se si è stati contattati da un call center o da un finto operatore che propone offerte di telemarketing, è consigliabile riattaccare o almeno prestare molta attenzione alle risposte fornite. In questi casi, è importante evitare di dire la parola “sì”. Il consiglio è di vigilare, facendo una certa attenzione, e di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine, naturalmente solo se siete certi della truffa o del tentato raggiro.

