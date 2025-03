Modica Calcio. Viegas convocato dalla Nazionale di São Tomé e Príncipe per le qualificazioni ai Mondiali 2026 

Una notizia che riempie di gioia i cuori dei tifosi del Modica Calcio: il talentuoso attaccante Ebanilson Viegas è stato convocato dalla Nazionale di São Tomé e Príncipe per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Guinea Equatoriale e Liberia.

Viegas, classe 1999, è arrivato a Modica a gennaio, proveniente dal Caldas (terza serie portoghese), e ha subito dimostrato il suo valore nel campionato di Eccellenza (quinto livello italiano), conquistando un posto da titolare nella squadra rossoblù.

Per l’attaccante, questa convocazione non è una novità: Viegas vanta già 16 presenze con la maglia della sua Nazionale, un traguardo che testimonia il suo talento e la sua esperienza a livello internazionale.

La convocazione di Viegas rappresenta un grande riconoscimento per il Modica Calcio e per tutto il calcio di Eccellenza, dimostrando che anche in questo campionato si possono trovare talenti in grado di competere a livello internazionale.

“Siamo estremamente orgogliosi di Ebanilson e di questa convocazione”, ha dichiarato il Presidente del Modica Calcio. “È un ragazzo che si è integrato benissimo nella nostra squadra e che sta dimostrando tutto il suo valore. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo per queste importanti partite con la sua Nazionale”.