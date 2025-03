A Comiso la seconda edizione di “Innesto – intrecci urbani”

Cominciano i preparativi per la seconda edizione di “Innesto – intrecci urbani”. Ad annunciarlo , il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, l’assessore all’agricoltura, Giuseppe Alfano, e l’assessore allo spettacolo, Giovanni Assenza.

” Dopo l’enorme successo riscosso da questa manifestazione nel 2024, anche quest’anno, grazie all’ideazione e al coordinamento di Alessandro Di Salvo e dell’associazione La Girandola, è prevista dal 23 al 25 maggio la seconda edizione. In linea di massima – spiegano i tre amministratori – il format della kermesse sarà come quello dello scorso anno cioè, nell’iconico scenario del centro storico, nei luoghi in cui si vive tra memoria e bellezza, Comiso sarà teatro di eventi legati alla natura, tra mostre e conferenze, installazioni artistiche e proiezioni, per un’esperienza unica e suggestiva da vivere, da condividere, da ricordare. Il tutto, – ancora il sindaco e gli assessori – arricchito dalla presenza di nomi illustri che nei diversi luoghi del centro, intratterrano il pubblico con conferenze mirate e laboratori. Ci saranno delle novità, naturalmente. Intanto, è già partita la grande macchina organizzativa che vede florovivaisti e altre categorie legate al verde, all’ambiente , alla natura e alle decorazioni artistiche floreali all’opera per un’altra stupenda e coinvolgente edizione”.

Salva