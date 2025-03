Modica a prova il dissesto. Istruzioni per l’uso

Si terrà venerdì 7 marzo nei locali della Società Operaia di Modica, in C.so Umberto I, alle ore 19.00, un cantiere di proposte, idee e azioni per una comunità che si rigenera. Diversi i punti in cantiere tra cui: Come fare per capire il dissesto con parole facili; come si esce da un dissesto? Esperienze siciliane, con la presenza di Giuseppe Sapienza, già membro OSL per il dissesto di Catania. Azioni concrete per trovare soluzioni meno dannose per la città e soprattutto per i cittadini. La Parola “a” Noi e/o a chi vuole mettere le “mani in pasta”.

