A Ragusa “Le vie delle donne, tracce indelebili tra passato e presente”

La Consulta Femminile del Comune di Ragusa, in collaborazione con le docenti e le classi del liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa ha promosso un evento per riscoprire e valorizzare il contributo femminile nella storia e nella cultura locale e che rientra nell’ambito delle iniziative messe in essere in occasione della giornata internazionale della donna.

Si tratta di un progetto nato dall’impegno di alcune classi del Liceo Scientifico, con il sostegno della dirigenza scolastica e del Comune di Ragusa, che compie un viaggio tra le storie di donne che hanno lasciato un segno nella società, dalla memoria storica fino alle protagoniste del nostro presente.

Gli studenti e le studentesse presenteranno i loro contributi su figure femminili che hanno segnato il territorio e la comunità, contribuendo alla costruzione di un futuro più equo e consapevole.

Durante l’evento, che si terrà sabato 15 marzo alle ore 11.15 nell’auditorium del Liceo Scientifico Enrico Fermi in viale Europa a Ragusa, saranno consegnati premi per i progetti svolti.

