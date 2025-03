41° Vivicittà il 6 aprile: Ragusa ancora coinvolta

Anche quest’anno la piazza ragusana è inserita nel Vivicittà, la grande manifestazione podistica targata Uisp che vede decine di città italiane e non gareggiare in contemporanea su 10 km, con classifica compensata per eleggere il migliore e la migliore in assoluto. L’evento taglia il traguardo dei 41 anni di vita e Ragusa per moltissime edizioni è stata protagonista grazie alla tappa allestita dall’Asd No al Doping, la società organizzatrice dell’amatissima Maratona di Ragusa.

La gara è in programma il prossimo 6 aprile, in collaborazione con la Uisp Territoriale Iblei per allestire il weekend dedicato non solo alla prova agonistica sui 10 km, che andrà a far parte della grande classifica nazionale, ma anche delle varie iniziative di contorno, non ultima la manifestazione “Porte Aperte” con la corsa di 5 km allestita nella Casa Circondariale di Ragusa al mercoledì antecedente la corsa, con inizio alle ore 10:00.

La domenica come detto sarà la volta del Vivicittà, dedicato per il quarto anno alla memoria di Titta Tumino. Partenza della prova giovanile da Viale Tenente Lena alle ore 9:00 e poi alle 10:30 lo start ufficiale per affrontare un percorso decisamente veloce. La manifestazione è organizzata insieme alla Uisp Iblei capitanata da Tonino Siciliano col patrocinio del Comune di Ragusa, con in testa il Sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Simone Di Grandi.

Il tracciato si svilupperà tra i tre ponti dominanti la vallata ragusana. La manifestazione è valida anche per il Gran Prix provinciale giovanile e master e prevedrà anche attività ludico motorie, grazie al contributo esterno di NON SOLO SPORT e ALBANI O. P. Appuntamento il 6 aprile con il ritrovo dalle ore 9:00. Il costo di partecipazione è di euro 12 per la manifestazione competitiva e 5 per la camminata ludico motoria.

