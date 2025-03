Tre mete (quasi) sconosciute per scoprire l’essenza del Mediterraneo

L’estate è alle porte e molti di noi già stanno sognando i lidi esotici di tutto il mondo! Isole del Centro America o del Sud-est asiatico, angoli di paradiso nel bel mezzo del Pacifico, le coste atlantiche del Marocco o della Penisola Iberica, cieli diversi, mondi lontanissimi, accomunati dalla presenza del mare, ovviamente, ma ognuno a suo modo unico e indimenticabile.

Ogni luogo che visitiamo si imprime nella memoria lasciando una traccia unica e irripetibile, un segno particolare e allo stesso tempo indistinto. Il Mar Mediterraneo, che bagna le nostre coste, non diversamente, porta con sé sensazioni irripetibili: chi lo vive quotidianamente conosce bene le emozioni uniche di questo luogo, i profumi delle pinete e il verde cangiante degli arbusti mediterranei che lambiscono con le loro ultime propaggini le roventi spiagge assolate, bagnate dall’azzurro del mare.

Il Mediterraneo è un vero e proprio scrigno di tesori, molti conosciutissimi, altri meno noti. Vediamo tre mete ideali per una vacanza all’insegna della natura e del relax.

Tabarca, Spagna

Tabarca è una piccolissima isola a pochi chilometri dalla Costa Blanca, nella Comunidad Valenciana, e costituisce la destinazione perfetta per una gita in giornata da Alicante. Con un volo di circa 2 ore, partendo da Palermo, si arriva in Spagna, e di qui, con un breve tragitto in barca, si approda in questo paradiso.

Le acque limpidissime, i fondali chiari e la biodiversità di flora e fauna costituiscono un vero e proprio tesoro per gli amanti dello snorkeling. Le piccole calette rocciose, invece, sono perfette per una giornata all’insegna della natura e del relax, ma la vera magia avviene durante la sera: quando i turisti giornalieri fanno ritorno alla terraferma, l’isola riposa in silenzio sotto il cielo stellato, cullata solo dal rumore delle onde.

Lastovo, Croazia

Lastovo, un’isola remota dell’Adriatico, è un piccolo gioiello nascosto. Raggiungibile con un volo di circa un’ora e mezzo dalla Sicilia a Dubrovnik, seguito da un traghetto, quest’isola offre un’esperienza unica.

Lungo i suoi 48km di costa sono disseminate piccole spiagge e calette selvagge, la maggior parte delle quali raggiungibili solo a piedi. L’isola di Lastovo è perfetta per gli amanti della natura incontaminata, che preferiscono stare alla larga dalle destinazioni mainstream, spesso vittime di un turismo di massa incontrollato.

Il paesaggio è un’alternanza di foreste rigogliose, coste frastagliate e baie tranquille, un vero paradiso per chi ama la natura selvaggia e desidera fuggire dalla frenesia della vita quotidiana.

Gozzo, Grecia

L’isola di Gozzo situata a sud di Cipro, guarda direttamente le roventi coste libiche. Si tratta dell’isola più incontaminata di tutto l’arcipelago greco: la sua posizione estrema fa di quest’isola una meta che vive ai margini del turismo di massa, motivo per cui attira amanti della natura selvaggia in tutte le sue declinazioni. Le spiagge bianche arse dal sole e le acque cristalline creano un’immagine quasi archetipica di purezza, e ci immergono in un’atmosfera mitica al di là del tempo.

Tre luoghi lontani, in cui l’anima del Nostro Mare permea ogni angolo di terra, in cui ogni frammento di luce porta con sé l’essenza di questo spazio.

