Modica, ancora sotto sequestro la salma di Peppe Giurdanella

Modica è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Peppe Giurdanella, il 35enne deceduto sabato scorso in un incidente stradale in contrada Bussello. ai confini tra i territorio di Ragusa e Modica. La Procura non ha ancora preso una decisione definitiva sull’autopsia e la salma rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Di conseguenza, non è stata ancora fissata la data dei funerali, la cui decisione è attesa nelle prossime ore.

La notizia della morte di Giurdanella ha scosso profondamente l’intera comunità modicana. L’uomo era molto conosciuto e amato per la sua personalità gioviale e la sua disponibilità verso gli altri. La sua passione per il Modica Calcio era nota a tutti, e proprio per seguire la squadra del cuore, si stava recando a Palazzolo al momento dell’incidente.

La dinamica dell’incidente, avvenuto in contrada Bussello, ha visto la sua auto scontrarsi frontalmente con un autocarro. L’impatto è stato violentissimo, e per estrarre il corpo di Giurdanella dalle lamiere contorte dell’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La comunità modicana si stringe attorno alla famiglia di Peppe Giurdanella in questo momento di dolore, ricordandolo con affetto e rimpianto.

Salva