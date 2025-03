Scicli. Falò di San Giuseppe, come presentare l’istanza

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Scicli in programma per sabato 22 marzo, possono essere presentate istanze tendenti ad ottenere l’autorizzazione per falò nei seguenti siti individuati come idonei da personale della Mediterranea Energia, soc. cons. a.r.l. attuale gestore della rete di distribuzione del gas metano e precisamente:

– Via San Marco al civ. 28

– Via Ispica ang. Via Isarco;

– Via Dolomiti pressi lavatoio;

– Via Dolomiti ang. Via Santa Maria La Nova;

– Via San Paolo (ang. Via delle Americhe);

– Via Calabria ang. Via Minniti;

Eventuali ulteriori istanze, una per ogni quartiere, potranno essere presentate solo se munite di nulla osta della Mediterranea Energia, soc. cons. a.r.l.. da richiedere all’indirizzo mail cannata.a@mediterraneaenergia.net

Le istanze, redatte su apposito modulo allegato, indirizzate al Sindaco, devono pervenire, entro e non oltre il 19 marzo c.a. (mercoledì) presso il Servizio Protocollo, sito in Via Nazionale, o a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

Al fine di una corretta regolamentazione i falò devono avere le seguenti caratteristiche:

– dimensioni m 2 x 2 oppure in caso di forma circolare diametro non superiore a m 2,5;

– altezza non superiore a m 2;

– dovrà essere depositato alla base di ogni falò un idoneo strato di sabbia dello spessore di almeno 10 cm.

Il richiedente dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che saranno indicate dalla Mediterranea Energia, Soc. Cons. a.r.l.

Inoltre, l’accensione dei falò deve avvenire nel rispetto delle normative di legge con la garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente evitando ogni danno, in particolare si raccomanda di:

• rispettare le norme di sicurezza garantendo misure di vigilanza, pronto intervento e vie di fuga;

• mantenere a prudente distanza dai fuochi gli spettatori se presenti e lasciare libere e opportunamente segnalate le vie di deflusso da utilizzarsi in caso di necessità e/o emergenza;

• il falò dovrà essere acceso lontano da alberi, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;

• l’operazione di accensione dei falò dovrà svolgersi in condizioni metereologiche favorevoli;

• predisporre adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l’eccessiva vicinanza a strade;

• il falò dovrà essere costituito esclusivamente in legni e materiali ad esso assimilabili non contaminati da inquinanti di qualsivoglia natura;

• non dovranno essere in alcun modo bruciati materiali rientranti nella fattispecie “rifiuti” ossia mobili o parti di essi, bancali, assi di legni, porte e serramenti, scarto di materiale edile;

• non dovranno essere utilizzati per l’accensione benzina, gas, olii o altri combustibili;

• al termine della manifestazione l’area dovrà essere ripulita e bonificata a cura del richiedente;

• il richiedente dovrà assumersi ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti a persone o cose che dovessero verificarsi come conseguenza dell’accensione del falò.

