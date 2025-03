Ragusa. Visita del Console della Tunisia in Questura

Il Console della Repubblica tunisina Mohammed Alì Mahjoub, con sede a Palermo, ha fatto visita al Questore di Ragusa, Marco Giambra, accompagnato dal vice console e da un altro collaboratore.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato altresì il Vicario del Questore, Giorgio Terranova, e il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Filiberto Fracchiolla, sono stati affrontati alcuni temi relativi alla significativa comunità di tunisini presenti sul territorio provinciale, impiegati soprattutto nel comparto agricolo.

Nella circostanza, i rappresentanti del consolato sono stati resi edotti della riorganizzazione dell’Ufficio Immigrazione che sta determinando un contenimento importante dei tempi utili per il rinnovo dei titoli di soggiorno.

Quindi, è stata rinnovata la reciproca disponibilità e collaborazione, finalizzata anche al riconoscimento tempestivo, da parte del Consolato, dei connazionali resisi responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’espulsione dal territorio italiano.

