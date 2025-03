Ragusa. Il Piano delle Azioni per la Sostenibilità adottato dalla Giunta comunale

La Giunta comunale di Ragusa ha adottato il Pas – Piano delle Azioni per la Sostenibilità, un programma triennale con monitoraggio annuale che indica le azioni sociali, ambientali ed economiche che la nostra città intende adottare a livello locale per contribuire a uno sviluppo che preservi la salute del pianeta. Un progetto ambizioso ma concreto, funzionale al Programma Bandiera Blu 2025 che da quest’anno Fee Italia, organismo internazionale che cura il progetto Bandiera Blu, vuole rendere ancora più restrittivo e impegnativo.

“Abbiamo sempre considerato Bandiera Blu – dichiara il sindaco Peppe Cassì – non un vessillo ma uno sprone a fare insieme, come comunità, sempre meglio per la nostra terra e il nostro mare. Adottare il Pas è quindi al tempo stesso un impegno ma anche dotarci di uno strumento che mettere nero su bianco linee guida strategiche, obiettivi e azioni affinché Ragusa tuteli il suo patrimonio naturale e al tempo stesso faccia la sua parte nelle crescenti e impellenti sfide ambientali globali.”

“Sono cinque – prosegue l’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta – gli obiettivi individuati per il triennio 2025-2026-2027: Mobilità sostenibile; Città e comunità sostenibili; Vita sulla terra; Vita sott’acqua; Lotta contro il Cambiamento climatico. Le azioni previste sono invece trentotto e intersettoriali, riguardando quindi non solo il settore Ambiente in senso stretto. Per citarne alcune: la pista ciclopedonale che valorizzerà la Riserva dell’Irmino e quella nel nascente Parco agricolo urbano; il potenziamento del bike sharing e della mobilità elettrica; il programma di comunità energetiche, l’efficientamento dei luoghi pubblici e il nostro parco di impianti fotovoltaici; la riorganizzazione urbanistica prevista dal Prg che limita il consumo di suolo; i progressi nella gestione dei rifiuti e la gestione del demanio marittimo; la depurazione delle acque e un intervento di rimboschimento dall’importo complessivo di € 1.000.000.

Un Piano che rappresenta un passo avanti importante ma non l’ultimo, visto che vorremo man mano integrarlo con le idee e l’entusiasmo delle associazioni e degli organismi che propongono iniziative di tutela ambientale. Anno dopo anno il Piano potrà infatti essere aggiornato e migliorato”.

Salva