Assemblea dei soci del CCN Antica Ibla. Approvato il bilancio 2024

Il centro commerciale naturale Antica Ibla ha tenuto l’assemblea dei soci nel corso della quale sono stati trattati una serie di punti che riguardano l’attività svolta ma, soprattutto, è stato definito con attenzione quello che occorre fare per il futuro. In particolare, l’assemblea ha ⁠approvato il bilancio 2024 e ha preso atto degli ottimi risultati ottenuti proprio durante lo scorso anno con le iniziative organizzate nella città antica, in particolare con quelle riguardanti il Natale che hanno fatto registrare numeri importanti, mai riscontrati prima d’ora. L’assemblea, inoltre, ha condiviso il piano previsionale 2025 facendo specifica attenzione alla comunicazione social, alla gestione dell’infopoint (che nel 2024 ha fatto registrare oltre 29mila visitatori) e al piano degli eventi del 2025. A quest’ultimo riguardo, è stato confermato il pacchetto legato al periodo del prossimo Natale oltre a una serie di novità che saranno svelate nel corso delle prossime settimane. In più, è stata registrata, a dimostrazione della bontà dell’attività fin qui svolta, la crescita del numero dei soci, buon viatico per i mesi a venire. “Ho ringraziato – afferma il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa – tutti coloro che hanno partecipato all’assemblea e che ci spronano ad andare avanti, a dare il massimo per i nostri associati. Abbiamo, tra l’altro, rimarcato che insieme si cresce e che si raggiungono gli obiettivi che ci permettono di svilupparci sempre di più. Puntare a fare diventare sempre più appetibile la nostra destinazione, il confronto continuo con i soci e la loro partecipazione attiva sono i pilastri su cui costruire il nostro futuro”.

