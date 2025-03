Dopo 32 anni, rimpatriata degli ex-alunni dell’ITC “Archimede” di Modica: un tuffo nel passato

Un incontro carico di emozioni e ricordi ha segnato la serata di sabato per gli ex-alunni della classe V del corso “Programmatori” dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Programmatori “Archimede” di Modica, diplomati nel lontano 1993. Dopo 32 anni, grazie all’impegno di alcuni ex-compagni, ben 17 dei 26 alunni si sono ritrovati per una rimpatriata presso una nota pizzeria.

Nonostante il tempo trascorso, l’atmosfera era quella di un incontro tra vecchi amici che non si sono mai persi di vista. Risate, aneddoti e ricordi hanno riempito la serata, creando un’atmosfera di gioia e nostalgia. Immancabile una videochiamata con una professoressa, che ha aggiunto un tocco speciale all’incontro. Il pensiero è andato anche a un compagno di classe, prematuramente scomparso 12 anni fa, il cui ricordo è rimasto vivo nei cuori di tutti.

La serata è trascorsa in un clima di allegria e commozione, confermando come l’amicizia nata tra i banchi di scuola possa resistere al tempo e rimanere un tesoro prezioso nei cuori di chi l’ha vissuta. Otto ex-alunni, residenti fuori zona, non sono potuti essere presenti, ma hanno promesso di partecipare a una prossima rimpatriata durante le ferie estive.

