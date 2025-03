Scuderi. Nuove povertà e dipendenze patologiche a Vittoria, le polemiche

“La consigliera comunale dei Cinque Stelle Vittoria, Valentina Argentino, ha perso una buona occasione per tacere”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, in risposta a quanto dichiarato dall’esponente pentastellata sulle iniziative di stimolo e riflessione che i rappresentanti meloniani stanno portando avanti in città con riferimento alle nuove povertà e alle dipendenze patologiche. “Intanto l’aspetto politico. Nel suo intervento – afferma Scuderi – sembra emergere sempre più chiaramente che l’Argentino non sia affatto rappresentante dell’opposizione. Anzi, tutt’altro. E del resto non possiamo non ricordare che grazie al suo disimpegno, al momento della presentazione della mozione di sfiducia, l’amministrazione Aiello è ancora in carica. Vorremmo, dunque, che chiarisse ai cittadini da che parte sta proprio per evitare fraintendimenti e incomprensioni nell’elettorato. In più, Argentino dimentica che il nostro ruolo è quello di consiglieri comunali e che, dunque, interloquiamo direttamente con la giunta municipale a cui siamo, per missione istituzionale, spinti a rivolgerci per cercare di risolvere tutto quello che non va. Per quanto concerne le considerazioni sul governo Meloni, a differenza del governo Conte, di certo l’attuale esecutivo nazionale ha prodotto misure specifiche che incidono davvero sulle difficoltà delle famiglie, come per esempio il recentissimo decreto bollette più numerose altre iniziative che, negli ultimi mesi, hanno fornito un sostegno alle famiglie in difficoltà. In ultimo vorrei sottolineare che non si comprende il tenore di questa presa di posizione quando, in maniera bipartisan, da parte di tutti, c’è stata una sincera manifestazione di interesse rispetto alle tematiche di forte incidenza sociale per la città. Riteniamo che la politica, quando si occupa di temi così alti, e questo ci sembra proprio il caso visto che si parla di fenomeni molto delicati, dovrebbe evitare le polemiche e le strumentalizzazioni. Ma evidentemente la consigliera Argentino non la pensa in questi termini”.

