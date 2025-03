Ragusa. Sciopero lavoratori dei servizi cimiteriali, Comune proroga i termini della gara

Il Comune di Ragusa, assumendo a presupposto lo stato di agitazione proclamato dai lavoratori dei servizi cimiteriali, l’attivazione della procedura di raffreddamento e la proclamazione dello sciopero previsto per sabato 8 marzo, ha pubblicato una determina, nella giornata di ieri, in cui ha prorogato i termini di presentazione delle offerte della gara al 7 aprile prossimo riferita al settore in questione. “Non possiamo che prendere atto del fatto – spiega il segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl territoriale di Ragusa, Salvatore Scannavino – che sono stati condivisi dall’ente locale gli obiettivi della protesta, vale a dire la tutela delle posizioni giuridiche ed economiche del personale attualmente impiegato nei servizi, financo rimodulandone il quadro economico. La nostra organizzazione sindacale, in una nota inviata al sindaco e all’assessore al ramo, chiede che siano comunque comunicate al più presto nel dettaglio le concrete strategie e misure economiche di attuazione, rispetto alla cui definizione ci rendiamo disponibili a un eventuale incontro”. “Tutto ciò – conclude il segretario Scannavino – affinché possa revocarsi lo sciopero proclamato per l’8 marzo”.

Salva