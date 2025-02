Modica trionfa all’Etniade Team Cup di Matematica: il “Galilei Campailla” conquista il primo posto

Catania – Un successo straordinario per il Liceo Scientifico “Galilei Campailla” di Modica alla VII edizione dell’Etniade Team Cup, la prestigiosa gara di matematica a squadre riservata agli studenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia Orientale. L’evento, organizzato dal Nucleo di Ricerca e Sperimentazione Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania, si è svolto sabato 22 febbraio presso la sede della STMicroelectronics di Catania.

La squadra del “Galilei Campailla”, composta dalle studentesse Ester Giannone (capitano) e Ilaria Giannì (consegnatore) e dagli studenti Francesco Arrabito, Lorenzo Caruso, Simone Ferraro, Sara Sortino e Pierfrancesco Vanmonckhoven, ha sbaragliato la concorrenza di altre 20 squadre, conquistando il primo posto e portando a casa un risultato di grande prestigio per l’istituto modicano.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui. Un’altra squadra del “Galilei Campailla”, partecipante come squadra ospite, ha ottenuto un risultato altrettanto brillante, classificandosi prima su nove partecipanti. La squadra, formata da Tommaso Pagano (capitano), Raimonda Cerruto (consegnatore), Roberto Fazio, Valentina Wang, Carmelo Basile, Vittoria Bellaera e Vittorio Giunta, ha dimostrato l’alto livello di preparazione e la passione per la matematica che contraddistingue gli studenti del liceo modicano.

Le gare a squadre di matematica continuano a riscuotere un grande successo tra gli studenti del “Galilei Campailla”, grazie anche al costante impegno dei formatori che li accompagnano in questo percorso di crescita. I risultati eccezionali ottenuti sono il frutto di un intenso lavoro di preparazione, con appuntamenti pomeridiani dedicati all’algebra, alla geometria e alla probabilità, e di allenamenti online con squadre provenienti da tutta Italia.

“Per noi formatori è emozionante assistere al raggiungimento di questi traguardi da parte dei nostri ragazzi”, hanno dichiarato i docenti del “Galilei Campailla”. “Il nostro augurio per il loro futuro è quello di affrontare le sfide che si presenteranno con lo stesso entusiasmo e lo stesso coinvolgimento con cui li abbiamo visti crescere in questi mesi”.

La matematica, quindi, non solo come disciplina scolastica, ma anche come strumento di crescita personale e sociale, capace di stimolare la logica, la riflessione, il lavoro di squadra e la sana competizione. Un’opportunità per incontrarsi, socializzare e stare insieme in modo intelligente, trasformando una materia spesso considerata ostica in una passione da coltivare e far crescere.

