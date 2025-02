Furto con spaccata a Scicli: ladro ruba registratore di cassa da panificio

Nella notte tra lunedì e martesì, un furto con spaccata è stato messo a segno nel quartiere Jungi, ai danni di un noto panificio situato all’uscita di Scicli.

Il ladro, dopo aver infranto la vetrina del panificio utilizzando una grossa pietra, è entrato nell’esercizio commerciale e ha rubato il registratore di cassa, un modello nuovo e tecnologicamente avanzato. Successivamente, si è dato alla fuga.

Il furto è stato scoperto dai proprietari del panificio all’apertura. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona sono ora al vaglio degli inquirenti, che sperano di poter identificare il responsabile del crimine.

Questo furto con spaccata segna un triste primato per Scicli, essendo il primo episodio di questo genere registrato in città. Tuttavia, episodi simili sono avvenuti in altre località della provincia di Ragusa negli ultimi mesi, alimentando una crescente preoccupazione tra i residenti e i commercianti.

