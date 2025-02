Polizia municipale a Vittoria, La Rosa (Fi): “Non arrivano risposte”

“A Catania, il mese scorso sono entrati in servizio 80 nuovi agenti di polizia municipale, reclutati mediante concorso pubblico bandito dallo stesso Comune. Nella nostra città, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dei sindacati, del sottoscritto in più occasioni e, in sede istituzionale, anche attraverso il consigliere comunale Biagio Pelligra, su questo fronte non arrivano risposte adeguate”. Lo dice il segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, Andrea La Rosa, il quale manifesta il proprio rammarico per il fatto che “non è piacevole constatare come la nostra città, con i suoi attuali amministratori e con in testa il sindaco Aiello, non intenda minimamente rafforzare e porre sotto attenzione un settore fondamentale per il nostro territorio. Possiamo quindi affermare con obiettività, e senza tema di smentita, che ad oggi, per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, non c’è minimamente la volontà politica di rafforzare il comando di polizia municipale della nostra città. Infatti, dopo diverse settimane dall’approvazione del Piao 2025/2027, non ci giungono notizie di procedure di assunzioni. Ne prendiamo, purtroppo, atto e ricordo ancora il tenore della mia sollecitazione agli amministratori che, puntualmente, hanno risposto con un intransigente e preoccupante silenzio. Riteniamo che sia opportuno potere dare delle risposte alla città che sente la necessità di una presenza concreta e visibile nell’ambito urbano, dalle scuole alle piazze, oltre a tutti i punti sensibili del territorio cittadino”.

