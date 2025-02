Cultura e prevenzione violenza di genere. Incontro al “Naselli” di Comiso

Presso il teatro “Naselli” di Comiso si è tenuto un incontro tra la Polizia di Stato e gli studenti degli istituti scolastici sul tema della cultura della prevenzione contro la violenza di genere.

Musica, informazione e cultura, un efficace approccio olistico per instaurare un più efficace canale di comunicazione con i giovani che oggi erano presenti numerosi, alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” e degli istituti paritari “La Cultura” e “G. Bufalino”.

In apertura Rosalba Capaccio, già Commissario Capo della Polizia di Stato, ha introdotto l’orchestra degli studenti dell’Istituto “G. G. Carducci” di Comiso che hanno poi scandito le varie fasi dell’incontro fino alla sua conclusione con l’esecuzione dell’inno nazionale.

Il Questore della provincia di Ragusa, nel saluto alle autorità civili, militari e religiose ed al pubblico presente, ha ribadito “l’importanza della promozione della cultura della prevenzione presso i giovani.

Contro la violenza di genere bisogna agire tutti insieme e fare “squadra”, istituzioni, cittadini e genitori” e, in tale contesto, il Questore ha inoltre ricordato l’intensa ed incisiva attività di contrasto al fenomeno della violenza di genere con la costante e tempestiva applicazione dei previsti strumenti giuridici da parte delle Questura e delle altre forze di polizia, in sinergia con la locale Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ha manifestato un sentito apprezzamento per l’azione della Questura e delle forze di polizia contro tale fenomeno, segnalando l’impegno costante del Comune sul fronte della lotta alla violenza di genere nonché l’importanza di tali iniziative di sensibilizzazione per gli studenti.

Per la preziosa collaborazione e l’allestimento scenico è stato poi formulato un vivo ringraziamento a Erica Sciortino Presidente dell’Associazione “Sikelia” di Comiso, attivamente impegnata sul fronte della lotta alla violenza di genere.

Presenti in sala il Giuseppe Drago, Commissario Straordinario ASP Ragusa. Don Giuseppe Ramondazzo, cappellano della Polizia di Stato e rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

E’ seguito poi un dibattito in cui il Commissario Capo Eva Carpintieri, Dirigente del Commissariato di P.S. di Comiso, Alessia Floriddia Vice Prefetto presso la locale Prefettura e Barbara Iacono psicologa presso il Consultorio ASP di Ragusa, che hanno trattato il tema della giornata anche interagendo con gli studenti che hanno posto loro alcune domande.

Inoltre, agli alunni è stato indicato come riconoscere i segni premonitori della violenza e i comportamenti e gli strumenti da adottare in difesa della propria e dell’altrui incolumità ed è stato loro raccomandato di segnalare alla Polizia o alle altre forze dell’ordine episodi di cui vengono a conoscenza.

Momenti di energia e divertimento hanno poi pervaso la platea quando il DJ Simone Sampietro si è esibito sul palco in una particolare performance contenente messaggi positivi contro la violenza e la violenza di genere.

Un momento emozionante si è registrato quando Filippo, Presidente del Consiglio dei Piccoli del Comune di Comiso e studente dell’Istituto “G. Verga”, ha letto un monologo dal titolo “I fimmini su cosi inutili” di Giuseppe Raffa, coordinatore del centro Anti Bullismo dell’ASP di Ragusa.

