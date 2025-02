Sono stati avviati dei corsi di formazione per i dipendenti del Comune di Comiso. “Abbiamo deciso di puntare sulla formazione professionale”, afferma l’assessore alle politiche del personale, Dante Di Trapani.

“Il Comune di Comiso ha deciso di puntare sulla formazione professionale dei dipendenti – spiega Di Trapani – e giovedì 20 febbraio, con un pizzico di orgoglio e con estremo piacere, abbiamo salutato l’avvio di di un percorso di formazione che si comporrà di 22 incontri, da ora sino ad ottobre, e che vedrà coinvolti tutti i dipendenti, responsabili di procedimento, che avranno l’opportunità di aggiornarsi e di essere quindi più duttili all’interno dell’ampio novero di servizi che la pubblica amministrazione eroga ai propri cittadini. È un momento molto importante perchè rappresenta un unicum nella storia del nostro comune, per cui un enorme ringraziamento va fatto ai diversi attori che hanno reso possibile questo notevole passo avanti. Innanzi tutto al sindaco che ha creduto fortemente in questo progetto – continua l’assessore Di Trapani – , all’assessore alla transizione digitale, Giovanni Assenza, e all’attuale presidente del Consiglio, Manuela Pepi, grazie alla quale, nella precedente veste di assessore, si è riusciti ad intercettare un grosso finanziamento ammontante a più di 765 mila euro relativi proprio alla transizione digitale e all’implementazione della strumentazione digitale comunale . Secondi, non per importanza – ancora l’assessore – vanno ringraziati i dirigenti del comune di Comiso, al il dott. Melilli che ha coordinato i lavori di programmazione di questo ciclo di formazione e anche a quei collaboratori esterni che hanno cominciato a tenere le prime lezioni, avendo come punto di partenza il rapporto in digitale che gli enti locali moderni devono avere con I propri cittadini. Colgo anche l’occasione – conclude Dante Di Trapani – per ringraziare le organizzazioni sindacali aziendali che auspicavano fortemente l’inizio di questo percorso atto a migliorare le conoscenze della platea dei dipendenti”.

Salva