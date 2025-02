Nicolò Terranova è il nuovo allenatore del FC Vittoria. Originario di Mazara del Vallo, Terranova è un allenatore che ha costruito la propria carriera con umiltà e dedizione, partendo dal ruolo di vice con mister Brucculeri e Sciacca, fino a imporsi da protagonista su importanti panchine siciliane.

Nel suo percorso, ha guidato squadre di grande tradizione come Akragas e Nissa, con le quali ha conquistato la vittoria nei campionati di Eccellenza, dimostrando le sue qualità tecniche e la capacità di costruire squadre vincenti. Ora è pronto a sposare il progetto del FC Vittoria, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo.

Queste le prime parole di mister Terranova:

“A certe realtà calcistiche come Vittoria non si può dire di no. So bene quanto questa piazza viva di calcio e quanta passione ci sia attorno alla squadra. Per me sarà una nuova e stimolante sfida, che affronterò con la massima determinazione e voglia di far bene. Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.”

Il club augura a mister Terranova buon lavoro, con la certezza che il suo arrivo possa rappresentare un nuovo impulso per il prosieguo della stagione.

