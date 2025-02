Scicli. Convocati due consigli comunali su questioni sollevate dalle opposizioni

“C’è voluto un bel po’ di tempo ma, finalmente, con la seconda decade del mese di febbraio, sono stati convocati una serie di consigli comunali i cui appuntamenti, di volta in volta, ricorderò ai cittadini, in quanto consentono di affrontare una serie di problematiche di ampio respiro”. Lo dice la consigliera comunale di Italia Viva Scicli Marianna Buscema, che fa riferimento, in particolare, ai primi due inseriti in agenda. “Quello di domani, giovedì 20 febbraio, alle 17 – sottolinea Buscema – sarà soprattutto dedicato al sorteggio dei nuovi revisori dei conti, un punto che va espletato a parte sulla scorta delle normative vigenti anche se, in questo caso, è stato unito a un altro argomento riguardante lo statuto comunale. Ma quella che per la collettività risulta più importante è la convocazione del 25 gennaio, cioè martedì, alle 18, in cui si terrà una seduta aperta alla cittadinanza per affrontare le criticità riguardanti Iblea Acque e la gestione del sistema idrico integrato. Una seduta aperta che abbiamo richiesto facendo affidamento sulla possibilità che consente a un quinto dei consiglieri di potere procedere in questo senso. Naturalmente, auspichiamo una consistente presenza di cittadini perché dovranno essere loro a fare sentire la propria voce per convincere l’amministrazione comunale a un cambio di passo su questa delicata vicenda. Ecco perché invito tutti a segnare sul taccuino i due appuntamenti in questione che possono avere un significato specifico per il futuro della nostra collettività”.

