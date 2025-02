Modica, maggioranza in rivolta contro la nuova Giunta: “Programma elettorale tradito”

MODICA – Clima di forte tensione politica a Modica, dopo la presentazione della nuova Giunta comunale da parte del Sindaco. I 12 consiglieri di maggioranza hanno espresso pubblicamente il loro disappunto, parlando di “tradimento del programma elettorale” che aveva convinto i cittadini a votare l’attuale amministrazione.

“Con l’azzeramento prima e la nomina della nuova Giunta poi, quel programma è stato virtualmente stracciato”, dichiarano i consiglieri. “Noi, però, non ci arrendiamo e continueremo a lavorare per far rispettare le promesse fatte alla città due anni fa. Ogni proposta che arriverà in Consiglio dovrà essere coerente con il programma, altrimenti ci opporremo con tutte le nostre forze”.

I consiglieri di maggioranza esprimono solidarietà ai membri della Giunta “fatti fuori”, riconoscendo il loro valore e la loro competenza. In particolare, citano Giorgio Belluardo, figura con grande esperienza amministrativa, Delia Vindigni, professionista molto stimata, e Chiara Facello, che ha saputo mettere al servizio della città la sua esperienza.

“Siamo vicini a queste persone, che hanno subito un trattamento inaccettabile”, affermano i consiglieri. “Hanno lavorato duramente, spesso in condizioni difficili, e il loro impegno non è stato riconosciuto”.

La maggioranza critica anche i “modi” dell’Amministrazione, preannunciando un dibattito in Consiglio Comunale e una conferenza stampa per affrontare le “manie di protagonismo” e il “vittimismo” del Primo Cittadino.

“Non siamo sorpresi da alcune nomine, perché eravamo già a conoscenza delle nuove strategie politiche del Sindaco”, spiegano i consiglieri. “Ci chiediamo, però, come mai in un periodo di difficoltà finanziaria, il Sindaco abbia scelto di tenere per sé la delega al Bilancio. Non ci risulta che abbia competenze specifiche in questo campo, quindi ci chiediamo chi stia realmente prendendo le decisioni in materia economica”.

I consiglieri sollevano dubbi sulla figura dell’Assessore al Bilancio, chiedendo se sia un “fantasma” o se il Sindaco abbia intenzione di nominare qualcuno in futuro. “Vogliamo chiarezza e trasparenza su un tema delicato come il bilancio comunale”, sottolineano.

Infine, la maggioranza critica anche lo slogan “Prendiamoci Cura”, ritenendolo ormai superato e non più rappresentativo della situazione attuale.

La nuova Giunta comunale, quindi, parte con il piede sbagliato, con una maggioranza interna che contesta apertamente le scelte del Sindaco e chiede chiarezza su temi cruciali per il futuro della città.

