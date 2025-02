Citazione in Senato per la Banda musicale Città di Modica

Grande soddisfazione per Modica e per l’intera Banda musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”.

L’esperienza, l’esempio e l’attività decennale del sodalizio bandistico modicano sono stati infatti citati ed elogiati nell’aula del Senato della Repubblica nel corso della seduta di questo martedi 18 febbraio.

L’iniziativa è stata del Senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi che, durante la seduta, è intervenuto nella fase delle comunicazioni, segnalando e portando alla ribalta nazionale quanto avvenuto a Modica in questi dieci anni, sottolineando come la Banda “Belluardo-Risadelli”, anche grazie all’attività della Scuola musicale gratuita “Peppino Galfo” che oggi conta oltre 100 allievi, sia riuscita ad “incarnare i rituali servizi “civili”, manifestando capacità di unire passato, presente e futuro sotto il segno della musica, attraverso la quale trovare una via per il riscatto di molti”.

Di seguito il testo dell’intervento del Senatore Salvo Sallemi nell’aula di Palazzo Madama:

“Signor Presidente,

sono lieto di segnalare il decennale di attività promossa dalla Banda musicale “Belluardo-Risadelli” Città di Modica, in provincia di Ragusa.

La ricorrenza dei dieci anni dalla fondazione, avvenuta nel 2015, merita un’adeguata attenzione, perché è “un’ode alla gioventù e alla musica che nasce dal basso”, come il Direttore Riccardo Muti ha affermato in occasione del Concerto di Natale, eseguito qui in Senato, in relazione alle sue origini musicali legate proprio alle bande di giro italiane.

Ed è quanto accaduto a Modica, laddove dall’autonoma iniziativa di appena 7 cittadini e dalla conseguente cura, dalla costante abnegazione, dal senso etico e artistico del lavoro svolto da parte dei direttori del gruppo, i professori Civello, e da chi lo rappresenta, il presidente Cataldi, imprenditore e primo clarinetto, la costituita banda ha dato concreta attuazione ai valori fondanti della Repubblica – solidarietà e profonda socialità intergenerazionale – e alle previsioni contenute all’articolo 118 comma 4 della Costituzione relative al principio di sussidiarietà.

L’attività decennale è stata caratterizzata da: 60 musicisti attivi, una scuola musicale aperta a tutti gratuitamente, un’aperta collaborazione con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, appuntamenti masterclass gratuiti ed eventi musicali unici come il tradizionale concerto di San Pietro 2024 che ha visto la presenza di Andrea e Corrado Giuffredi, tra i più noti del concertismo internazionale per gli strumenti a fiato, l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e l’appartenenza all’Associazione ANBIMA APS, nelle cui file della banda sinfonica nazionale e regionale fanno parte allievi della scuola modicana, una costante consulenza artistica con il Maestro Fulvio Creux, compositore e già Direttore delle bande della Guardia di Finanza e dell’Esercito, proiettando la banda in una dimensione di complesso filarmonico, l’iniziativa di raccordo e collaborazione con la locale sezione AVIS, promovendo l’istituzione della giornata nazionale del bandito donatore.

Così, dal concorso di più forze, pubbliche e private, il complesso filarmonico-banda musicale “Belluardo-Risadelli” di Modica ha inteso incarnare i rituali servizi “civili”, manifestando capacità di unire passato, presente e futuro sotto il segno della musica, attraverso la quale trovare una via per il riscatto di molti, e traducendo meritoriamente in concreto il sistema di valori su cui si fonda la nostra Nazione”.

Salva