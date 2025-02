Furto con spaccata da Evelyn Bar al Polo Commerciale di Modica

Furto con spaccata a Modica. Ieri sera, intorno alle 23, il Bar Evelin, In Corso Sandro Pertini all’intersezione con Via della Costituzione, al polo commerciale, è stato preso di mira dal cosiddetto “ladro solitario”.

Dopo aver sfondato la vetrina del bar con una grossa pietra, il ladro ha rubato l’incasso, di circa 30 euro, e due bottiglie di vino, per poi fuggire. Il furto è stato scoperto stamattina dai proprietari del bar. Le immagini di videosorveglianza poste all’ingresso del bar sono ora al vaglio degli inquirenti, che sperano di poter identificare il responsabile.

Si tratta dell’ennesimo furto con spaccata messo a segno dal “ladro solitario”, che utilizza sempre una grossa pietra per infrangere le vetrate. Quello di ieri sera è il terzo furto registrato con lo stesso modus operandi nelle ultime settimane nel quartiere Sorda di Modica. I precedenti furti, avvenuti sempre nel weekend, hanno preso di mira una rosticceria in via Risorgimento nella notte tra il 1 e il 2 febbraio, e una ludoteca in via della Costituzione nella notte tra l’8 e il 9 febbraio.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di fermare il “ladro solitario” che sta terrorizzando i commercianti del quartiere Sorda di Modica.

foto interno