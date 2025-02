Prorogata la scadenza per la presentazione delle domande del bando di Servizio Civile Universale

Sarà il 27 febbraio 2025, alle 14, la nuova data utile per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per accedere al Servizio Civile Universale. Il Comune di Ragusa partecipa con il progetto denominato ‘Picciriddi’ della durata di 12 mesi che vedrà impegnati 12 giovani operatori volontari e che si svolgerà presso i 6 Asili Nido del Comune di Ragusa. “Picciriddi” è stato sviluppato in coprogettazione con A.S.SO.D. onlus.

Ulteriori informazioni si possono attingere al link https://www.assod.org/proroga-scadenza-presentazione-domande-bando-servizio-civile-universale/

