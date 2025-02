Sostegno al settore alberghiero di Ragusa, slitta in Consiglio mozione Pd

“A causa dell’assenza del sindaco e dell’assessore al ramo, non è stato possibile discutere, ieri in Consiglio comunale, la mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico per chiedere all’Amministrazione azioni a sostegno del settore alberghiero di Ragusa, fortemente gravato da un’elevata pressione fiscale. Tuttavia, da parte dell’Amministrazione è arrivata la disponibilità al dialogo su questo tema che, quindi, verrà discusso più avanti”. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese, che aggiunge: “Tra il pubblico, durante la seduta del civico consesso, erano presenti alcuni esponenti degli albergatori ragusani per testimoniare lo stato di sofferenza economica in cui si trova il settore che, pur rappresentando il fulcro dell’economia turistica in città, affronta una dura crisi economica, spese esorbitanti per i tributi comunali (TARI e IMU) ed è soggetto a una quantità di controlli maggiori e più esosi rispetto a quelli cui devono attenersi le aziende di dimensioni ridotte (b&b e affittacamere)”.

“Per questi motivi – spiega ancora Calabrese – con la nostra mozione abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di avviare un confronto capace di individuare soluzioni concrete in grado di alleviare almeno il peso della pressione fiscale locale. Una delle proposte che abbiamo messo in campo è quella della rateizzazione per gli arretrati oltre alla possibilità di rivedere al ribasso le aliquote di TARI e IMU per queste imprese”.

“Ci auguriamo – conclude Calabrese – che nelle prossime settimane possano tenersi degli incontri tra i rappresentanti del settore alberghiero, noi del PD che abbiamo proposto la mozione in Consiglio, l’Amministrazione e i membri della Commissione Risorse del Comune per verificare la percorribilità di queste proposte”.

