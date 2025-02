Modica Calcio subito con la testa alla Nebros

Dopo la convincente vittoria contro l’Imesi Atletico Catania e aver avvicinato la vetta, i rossoblù del Modica Calcio tornano ad allenarsi con grande entusiasmo e voglia di dare proseguo al buon momento vissuto.

I ragazzi guidati da mister Ferrara sono scesi in campo con la sola assenza di Mollica e Rossi che ha lavorato a parte per recuperare da un lieve fastidio. Torna in gruppo il giovane Montanaro che ha smaltito la febbre e si è messo a disposizione del mister insieme a tutti i componenti del reparto avanzato che giorno dopo giorno trovano la quadra giusta e il giusto ritmo di gioco.

