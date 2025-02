Furto con spaccata a Comiso, l’episodio all’alba presso la Gioielleria Meli

Furto con spaccata ai danni della gioielleria Leonardo Meli, in Viale della Resistenzaa Comiso. Per agire i malviventi hanno utilizzato una Lancia Y rubata prima con la quale hanno sfondato la vetrina laterale del negozio. Il vetro blindato ha retto all’urto, ma la vetrata è stata scardinata ed è caduta a terra per intero. Una vicina di casa, svegliata dai rumori, ha telefonato alla Polizia. I ladri, vistisi scoperti, sono fuggiti. E’ iniziato un lungo inseguimento che si è concluso circa un’ora dopo a Pozzallo, dove l’auto con a bordo i due ladri è finita contro un muro.

Entrambi bloccati, uno è stato portato in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incidente. La refurtiva è stata recuperata. I danni sono ingenti.

“Ringraziamo le forze dell’ordine – hanno detto i titolari della gioielleria, Leonardo Meli e Consuelo Occhipinti – insieme ai carabinieri sono arrivati subito e sono stati efficientissimi. Ringrazio anche chi ha avvertito la Polizia e ha indicato il tipo di vettura utilizzata, facendo guadagnare minuti preziosi”.

“Stavolta è andata male. Gli autori dell’ennesimo furto con spaccata sul territorio ibleo sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva e sono stati pure arrestati dalle forze dell’ordine”. Così il presidente sezionale Confcommercio Comiso, Orazio Nannaro, dopo l’episodio che si è verificato all’alba di oggi nel centralissimo viale della Resistenza. A essere presa di mira la gioielleria Meli. I malviventi si sono introdotti dopo avere danneggiato una vetrina e hanno sgraffignato una serie di preziosi. L’arrivo tempestivo della polizia ha fatto sì che gli stessi malviventi scappassero con parte della refurtiva che poi è stata recuperata mentre la banda, a quanto pare proveniente da Pozzallo dove è stata fermata, sarebbe stata smembrata. “Volevo ringraziare intanto le forze dell’ordine – continua il presidente Nannaro – per la risposta che hanno saputo dare nell’immediato. Un segnale importante. Massima solidarietà al titolare della gioielleria, Leonardo Meli, che tra l’altro è vicepresidente della nostra sezione cittadina di Confcommercio. Purtroppo, la problematica sicurezza riguarda da vicino anche la nostra città, come è testimoniato da quest’ultimo episodio. Naturalmente la gioielleria ha subito danni importanti e per fortuna che la refurtiva è stata recuperata. Serve la massima attenzione su questo argomento così delicato”. Interviene anche il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che proprio venerdì scorso ha partecipato alla Marcia per la sicurezza tenutasi a Vittoria. “Come i fatti purtroppo testimoniano – sottolinea Manenti – la questione è ancora viva e merita di essere affrontata con un certo piglio. Siamo fiduciosi sull’operato delle forze dell’ordine che, non a caso, in questa occasione sono intervenute tempestivamente e hanno consentito di fermare i malviventi. Purtroppo, il fenomeno, come dimostrano gli ultimi episodi, si sta diffondendo a macchia d’olio ed è fondamentale riuscire a bloccarlo il prima possibile”.

