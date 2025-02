Modica. Fratelli d’Italia, chiede le dimissioni del sindaco

L’imminente rimpasto in giunta, che è solo un operazione di marketing per colmare il vuoto lasciato dal fallimento politico di questa maggioranza, non può rappresentare il cambiamento necessario per una nuova stagione politica. Al Sindaco di Modica sentiamo di rivolgere un accorato appello affinché prenda atto dell’esperienza fallimentare del suo progetto politico e rassegni le dimissioni. Questo sarebbe l’unico vero atto di responsabilità e d’amore nei confronti della città. A dichiararlo il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Modica.

Con l’implosione della maggioranza in consiglio comunale – afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Naní – si è consumato Il fallimento politico di una coalizione e si è arenato nel nulla un progetto politico costruito attorno all’attuale Sindaco. Siamo convinti che l’imminente rimpasto in Giunta, annunciato dallo stesso sindaco, nel disperato tentativo di ricucire rapporti politici ormai logori, sia una mera operazione di marketing che non giovi alla città e ai cittadini.

Modica non merita – prosegue la nota del circolo di Fratelli d’Italia – di assistere al walzer di poltrone nel velleitario tentativo del sindaco di “tirare a campare”. La città attende un reale cambio di passo nella vita politico-amministrativa. Un cambiamento che non può avvenire soltanto con un rimpasto in giunta ma, piuttosto, con le dimissioni del sindaco, l’azzeramento della sua amministrazione e il conseguenziale scioglimento del consiglio comunale.

Un atto di responsabilità e di coraggio – conclude Marco Naní – che consentirebbe alle forze politiche della città di aprire un dibattito per un progetto politico nuovo che sia caratterizzato da una sostanziale discontinuità con il recente passato e che abbia la forza e la credibilità di sostenere i gravosi impegni derivanti dalla delicata situazione finanziaria in cui versa il comune. Siamo aperti al dialogo con tutte le forze politiche ed in particolare con quelle che, per naturale vocazione, hanno con Fratelli d’Italia affinità di idee e valori.

