Il Presidente Nazionale del SUNAS Poidomani ha incontrato il Senatore Sallemi

Il Presidente Nazionale del SUNAS, Salvatore Poidomani ha incontrato, alla presenza dell’assessore, Marco Santoro, il Vice Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Salvo Sallemi per un confronto su alcune questioni che interessano la categoria professionale degli assistenti sociali e in particolare su quella riguardante il rafforzamento del ruolo del servizio sociale professionale in sanità.

Una prospettiva che rappresenta non solo il riconoscimento di una legittima istanza professionale ma anche una risposta ai bisogni dei cittadini a cui vanno garantiti servizi ed interventi adeguati secondo standard e criteri di efficacia, efficienza, prossimità, assicurando una presa in carico globale, fondata sull’integrazione socio sanitaria, sulla continuità delle cure, tenendo conto della sostenibilità ed evitando sprechi e sovrapposizioni.

Sallemi ha manifestato la propria disponibilità ad impegnarsi a sostegno della categoria professionale degli assistenti sociali, anche attraverso eventuali iniziative a livello parlamentare e prospettando, altresì, un coinvolgimento delle competenti Istituzioni governative.

