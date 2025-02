Ragusa. Siglati martedi scorso due importanti protocolli d’Intesa

“Una comunità – afferma il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – ha due doveri verso il patrimonio che ha avuto la fortuna di ereditare: da una parte prendersene cura, dall’altra usarlo al meglio.

Noi ragusani di fortuna ne abbiamo avuto parecchia ed è per questo che solo facendo squadra possiamo lavorare per gestire al meglio i tanti beni che contraddistinguono questa città.

Con questo spirito abbiamo firmato due protocolli d’intesa, con la Cattedrale San Giovanni Battista e con l’Opera Pia Felicia Schininà, entrambi dedicati alla valorizzazione del Centro Storico.

Da una parte il Comune avrà la possibilità di utilizzare per 2 anni gli spazi di Palazzo Garofalo e della Chiesa della Badia per attività culturali, ampliando la fruizione di questi splendidi luoghi, dall’altra contribuirà al restauro dell’Arca santa e delle tele di Tommaso Pollace”.

“Il Centro Storico – prosegue l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri – quindi si dota di due importanti spazi che grazie alle loro peculiarità, conformità architettoniche e storiche possono ospitare eventi di un certo rilievo. Immaginiamo ad esempio Palazzo Garofalo per l’organizzazione di mostre o collezioni private e la Chiesa della Badia per conferenze o congressi di rilievo. Attività culturali che coinvolgeranno il cuore della nostra città in un naturale palcoscenico di bellezza. Ringraziamo il parroco Giuseppe Burrafato e il presidente Franco Antoci per la collaborazione”.

