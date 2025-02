Missione del Presidente del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP nella Guinea Equatoriale

Il Presidente del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp , grazie all’intercessione di Vincenzo Presti Esperto di Turismo Internazionale e Direttore Generale del Grand Hotel Djibloho e di Giuseppe Pantano, ex funzionario diplomatico presso l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé, che aveva giurisdizione anche sulla Guinea Equatoriale, è stato ospite del Governo della Guinea Equatoriale .

Un’intensa attività di confronto sulla produzione di Cacao ,nonché l’interesse del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica per la Guinea Equatoriale, potrebbe rappresentare un’opportunità fondamentale per rivitalizzare l’industria nazionale del cacao, promuovendo pratiche sostenibili, assicurando l’immissione in commercio di cacao certificato la cui provenienza non concorre alla deforestazione come previsto dalla normativa europea.

L’incontro più significativo, a Malabo, tra la First Lady della Nazione, Constancia Mangue de Obiang, e la delegazione guidata da Salvatore Peluso, Presidente del Consorzio del Cioccolato di Modica, ha aperto la strada per una serie di accordi che favoriscano i produttori locali e posizionino il cacao equato guineano in modo più forte nel mercato globale.

Durante l’incontro, la Premier Lady Constancia Mangue de Obiang ha sottolineato l’importanza di rafforzare il settore agricolo della produzione di cacao, non solo come motore economico, ma anche come modo per migliorare le condizioni di vita dei piccoli produttori e consolidare l’identità del cacao della Guinea Equatoriale sui mercati internazionali . Ritenuto strategico il processo di modernizzazione della produzione, della lavorazione e commercializzazione del cacao equato guineano, cui la collaborazione con il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP, potrà dare l’auspicato supporto. Foto (1)

La Guinea Equatoriale con molta probabilità , ha dichiarato il Presidente Peluso, diventerà il primo Paese in Africa nel quale potrebbe sorgere la prima fabbrica di pasta amara di cacao; prodotto destinato al mercato del cioccolato di Modica IGP, rappresenterebbe la pronta risposta ai fenomeni speculativi legati all’aumento del prezzo del cacao, che ha registrato nell’ultimo biennio un incremento ben oltre il 120%. Annunciata dal Presidente la volontà di proporre un gemellaggio tra la città di Bata, città posta nella regione del Rio Muni , considerata capitale politica della Nazione, e la città di Modica.

All’incontro con la First Lady della Nazione, Constancia Mangue de Obiang, ha partecipato il Ministro dell’Agricoltura Juan José Ndong Tom che ha sottolineato l’urgenza per il Paese di adeguare il settore alle esigenze attuali , assicurando che il suo ministero lavorerà per facilitare un quadro normativo e logistico adeguato per attrarre investimenti esteri. (foto 2)

La delegazione, al suo arrivo, è stata ricevuta dal Ministro dello Opere Pubbliche e dello Sviluppo Economico Clemente Ferreiro Villarino e ha visitato varie aree produttive e piantagioni di cacao del Paese ritenute tutte di grande interesse

Salva