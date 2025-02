Microcriminalità e danneggiamenti alle attività. Confcommercio incontra il questore di Ragusa

Emergenza sicurezza, una delegazione della giunta provinciale di Confcommercio ha incontrato il questore di Ragusa, Marco Giambra. Dopo gli episodi che stanno creando più di qualche problema alle attività commerciali, ultimi quelli accaduti a Ispica, i componenti di giunta, guidati dal presidente provinciale Gianluca Manenti, hanno rappresentato al questore, che ha manifestato piena apertura al dialogo, le difficoltà con cui gli operatori economici si trovano costretti a fare i conti per fronteggiare questi episodi di microcriminalità. All’incontro hanno partecipato i componenti di giunta: Giorgio Moncada, vicepresidente provinciale con delega alla sicurezza oltre che presidente sezionale a Modica; Carlotta Schininà; Daniele Russino, presidente sezionale a Scicli; Gregorio Lenzo, presidente sezionale a Vittoria; e Corrado Lupo nella qualità di responsabile provinciale dell’organizzazione di categoria.

“Il questore Giambra – afferma il presidente Manenti – ha dimostrato grande sensibilità rispetto alle nostre richieste e ci ha rassicurato sul fatto che, limitatamente alle problematiche legate all’organico, i controlli saranno aumentati, soprattutto nelle aree sensibili. Sarà chiesta maggiore attenzione agli operatori commerciali affinché possano porsi come vere e proprie sentinelle del territorio. Ci siamo anche preoccupati di parlare di eventuali fenomeni connessi al racket che potrebbero insorgere da parte della criminalità organizzata: in questo senso, l’attenzione della Questura continuerà a essere sempre alta. Abbiamo ringraziato il questore Giambra per il proficuo confronto e ci siamo augurati che, nel breve volgere di tempo, possano già arrivare risultati per garantire sicurezza e tranquillità ai nostri territori, così da favorire la crescita e lo sviluppo”.

