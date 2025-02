Mitigazione rischio idrogeologico a Vittoria, consegnati i lavori

Dopo l’aggiudicazione della gara, sono stati consegnati i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico di via Girolamo Giardina, alla periferia di Vittoria. L’intervento sul fronte roccioso interessa la strada in questione, sino ad arrivare al curvone di contrada Cappellaris, laddove si stanno effettuando pure lavori e interventi di analogo genere nell’area di Nipitella. “E’ un altro traguardo di questa amministrazione che è stato tagliato – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – un’altra risposta che il nostro assessorato è riuscito a dare alla collettività grazie alla sinergia interna agli uffici e alla guida del sindaco Francesco Aiello. Ci eravamo prefissati l’obiettivo di seguire tutto l’iter progettuale, dalla concessione dei finanziamenti sino all’avvio dei lavori che ci permetteranno di consolidare tutto il fronte roccioso che si affaccia lungo la valle dell’Ippari. E ci siamo riusciti. Il progetto esecutivo finanziato si prefigge proprio di tagliare questo traguardo, sistemando in maniera strutturale tutta la sede stradale di via Giardina, sino a contrada Nipitella, oltre alle varie opere idrauliche interessate che si pongono uno specifico fine, intercettare tutte le acque piovane, le acque meteoriche e le altre acque durante la fase di ruscellamento sulla superficie. Ricordiamo che si tratta di una strada in corrispondenza con l’ingresso della Fiera Emaia, a lato del liceo scientifico. Ed ecco perché diciamo, quindi, che questo progetto presuppone anche la possibilità di salvaguardare l’incolumità di chi opera in quell’ambito”. “In più – aggiunge Nicastro – attenzione rivolta anche ai visitatori perché vogliamo rendere la valle dell’Ippari fruibile a tutti coloro che intendono apprezzarla e conoscerla meglio. A breve, dunque, inizieranno i lavori e possiamo quindi affermare che il 2025 si apre con una fase specifica, quella dei fatti che assumono un significato preponderante visto che in passato abbiamo parlato di progetti, abbiamo lavorato per intercettare i finanziamenti e, adesso, ci adoperiamo per fare in modo che i lavori relativi possano essere consegnati alla città. Per quanto mi riguarda, come assessore ai Lavori pubblici sono veramente orgoglioso di avere portato avanti questa tipologia di azione grazie al supporto che mi è arrivato dagli uffici. E per questo motivo ringrazio il dirigente della Cuc, l’architetto Rosario Cultrone, oltre all’architetto Roberto Cosentino, rup dell’intervento. Grazie, ancora, al funzionario Anna Leonardi e alla signora Lucia Panasia. Il loro supporto è essenziale per riuscire a ottenere i risultati auspicati”.

Salva