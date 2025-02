Ritmo Studio Danza Modica è ancora in vetta delle competizioni.

Lo scorso fine settimana, infatti, allievi ed insegnanti della scuola sono stati protagonisti al “Sicily Grand Prix” , svoltosi al Palaghiaccio di Catania, portando a casa molteplici coppe e medaglie.

In particolare, hanno conquistato la finale Carlotta Macauda, Eleonora Baglieri, Nicole Iemmolo, Emma Petriglieri, Katia Belluardo, Matilde Terranova e Miriam Tela.

Tre medaglie d’oro sono arrivate, rispettivamente, per il Gruppo “Under 13 Latin style”, per il gruppo “Under 15 Modern Contemporary” e per la coppia Azzurra Pisana e Riccardo Aurnia, nella alla categoria “8/11 anni” delle danze latino-americane.

“Questo è solo l’inizio di questo 2025 – dicono i due coach Caterina Boncoraglio e Gaetano Cassenti – . Siamo fieri delle performances portate in pista, frutto del sacrificio e della costanza di

tutti gli allievi. Un enorme grazie a tutti i genitori e a tutte le persone che credono in noi e, infine, non per importanza, l’insegnante di Modern, Andrea Macauda, per il prezioso supporto”.

