Creset Modica. “Ho pagato ma chiedono ancora il pagamento”. Riceviamo

Egregia Direzione RTM,

di seguito vi invio allegati, con ovviamente cancellati le mie generalità, dove l’attuale società CRESET, società incaricata dal Comune di Modica per la riscossione dei Tributi Locali, mi chiede, tramite provvedimento di pagamento entro 60 giorni, la riscossione di una somma relativa a TARI acconto 2021 che da loro riscontri gli risulta non pagata. Inutile dire che sono indignato da

tutto ciò anche perché tale tributo è stato pagato nel 2021 tramite F24 come indicato a suo tempo nell’avviso di pagamento come opzione B di pagamento, tale opzione dice che il pagamento del tributo in alternativa si poteva fare tramite F24 inserendo come codice tributo il 3944 e come ente F258P.

Purtroppo ora mi tocca prendermi un giorno, non andare a lavoro, per andare a produrre la mia controversia presso gli uffici. Vi chiederete perché non utilizzare la mail oppure la PEC per produrre tutto ciò solamente perché non voglio avere la stessa esperienza dell’attuale società che gestisce il settore idrico che dopo aver richiesto una rettifica tramite PEC e dopo tempo visto che non mi hanno risposto chiedo spiegazioni direttamente presso gli uffici dal quale mi sento dire che non leggono le PEC, mi domando: ma si può omettere di aprire le PEC ed ignorarle? Questa è quello che mi è capitato, se ritenete di pubblicare tutto ciò sarebbe cosa gradita nella speranza che quantomeno si dà uno scroccone a queste società, anche se penso che il marcio proviene dagli uffici comunali e, quindi, la loro colpa e relativa.

Comunque e giusto farne notizia perché queste Notifiche di Provvedimenti sono stati consegnati a metà cittadinanza e quindi qualcosa che non và ci sarà sicuramente.

Saluti.

Lettera firmata

