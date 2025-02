Caruso e Bennardo denunciano furti in serie nelle contrade di Ragusa

Grande situazione di apprensione per i cittadini residenti nelle contrade Gilestra e Ginisi a Ragusa che hanno sottoscritto una petizione per ottenere maggiori controlli. Nella richiesta, inviata tra gli altri al sindaco di Ragusa e al prefetto, si evidenzia che le loro abitazioni hanno subito, negli ultimi mesi, una serie di furti e lo stesso è accaduto in alcune aziende della zona. A darne comunicazione i consiglieri comunali Rossana Caruso e Federico Bennardo che, dopo essere stati sollecitati dai cittadini in questione ormai stremati per quanto sta accadendo, evidenziano come “questi episodi stanno generando un clima di preoccupazione e timore tra i residenti, compromettendo la qualità della vita e la serenità della comunità”. Nella nota sottoscritta da una quarantina di famiglie, viene sottolineato, tra l’altro, che alcuni residenti hanno subito più furti in breve tempo con la sottrazione di risparmi personali, beni in oro, beni di bigiotteria, beni in argento, subendo altresì il danneggiamento dell’abitazione per renderla accessibile. “Nella nota, tra l’altro – sottolineano i due consiglieri – i cittadini evidenziano che si impegneranno per rendere più sicure le proprie proprietà private e aziendali e, però, al contempo sollecitano il supporto delle forze dell’ordine, l’installazione di videosorveglianza comunale e un miglioramento dell’illuminazione pubblica, specialmente nelle zone periferiche dove, a tratti, risulta essere assente. Ecco perché abbiamo deciso di farci portavoce di tali richieste e sollecitiamo l’amministrazione comunale a intervenire per verificare quali potrebbero essere le soluzioni più adeguate da adottare per fronteggiare questo triste fenomeno e garantire la necessaria tranquillità perduta ai residenti presenti in zona”.

Salva